Стали известны подробности, касающиеся шестой смерти пациента с коронавирусом
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне, 13 мая, в Бурятии зафиксирована шестая смерть пациента с коронавирусом. Умерла пожилая женщина, ей было 83 года, уточнили сегодня в республиканском оперштабе.
У пенсионерки была ишемическая болезнь сердца и хронический обструктивный бронхит, которые обострились вследствие присоединения COVID-19.
Во время медицинской эвакуации из Кижингинского района произошла остановка сердечной деятельности.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии произошёл скачок заболеваемости коронавирусом – сразу 88 новых больных за сутки (печальный новый рекорд). На сегодня уже 824 случая заражения.
Очаг заражения в кижингинском районе всё больше разрастается. Только накануне выявили ещё 17 новых больных. Кижингинский район стал исключением в смягчении ограничительных мероприятий в Бурятии: по всей республике разрешили прогулки и занятия спортом на улице, но только не в этом районе.
В Бурятии больная с коронавирусом скончалась во время медэвакуации
Происшествия, Фото:
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