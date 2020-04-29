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В Бурятии умер четвёртый пациент с коронавирусом

В Бурятии умер четвёртый пациент с коронавирусом
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Скончалась пожилая больная, которая находилась на аппарате ИВЛ

Сегодня, 29 апреля, в Улан-Удэ умерла 90-летняя пациентка, у которой был подтверждён коронавирус. Это четвёртая смерть больного с COVID-2019 в Бурятии.

- 29 апреля зарегистрирован летальный исход. Это 90-летняя женщина, которая находилась на лечении в республиканской инфекционной больнице с 5 апреля. С 14 апреля она была на аппарате искусственной вентиляции лёгких, - сообщили в республиканском оперштабе.

Как сообщал «Байкал-Daily», днём ранее скончалась 73-летняя пациентка, у которой был диагностирован коронавирус. У неё была хроническая сердечно-сосудистая патология. В связи с улучшением состояния больную перевели из реанимации в палату, где у неё внезапно остановилось сердце.

6 апреля умерла 73-летняя женщина, заражённая коронавирусом. 14 апреля скончалась 86-летняя пациентка.

Число случаев коронавируса в Бурятии на утро 29 апреля выросло с 245 до 271.

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