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В Бурятии уже 1090 случаев коронавируса

В Бурятии уже 1090 случаев коронавируса
Происшествия,  Фото:pixabay.com
За сутки выявили несколько десятков новых больных COVID-19

В Бурятии продолжается рост числа случаев заражения COVID-19. Ещё в понедельник их не было и тысячи, во вторник стало уже 1015, накануне было 1042, а за минувшие сутки выявили ещё 48 новых заражённых. Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии, на утро 21 мая зарегистрировано 1090 случаев заражения COVID-19. Из них в Улан-Удэ – 643.

Из 48 новых случаев COVID-19: девять человек прибыли из других регионов, два человека – из числа вахтовиков, находящихся в обсервации, пять человек связаны с очагом в Кижингинском районе, восемь человек – из очага республиканской клинической больницы им. Н.А.Семашко, три человека связаны с очагом в Баунтовском районе, остальные – контактные с другими ранее выявленными COVID-19.

За весь период успешно завершили лечение и выписались из больниц 444 человека, в том числе за минувшие сутки 24 пациента.

Также в статистику входят шесть летальных случаев, которые произошли 6 апреля14 апреля28 апреля29 апреля8 мая13 мая.

Сегодня проходит лечение в инфекционных стационарах 461 больной с подтверждённой коронавирусной инфекцией. Выросло число госпитализированных детей: накануне их было 48, сегодня уже 54. «Состояние детей удовлетворительное», - уточнили в республиканском оперштабе.

На амбулаторном лечении находится 179 больных COVID-19 с лёгким течением заболевания. За сутки их число не изменилось.

В отделении реанимации республиканской инфекционной больницы трое тяжёлых взрослых пациента с COVID-19 (днём ранее было пятеро). В стационаре по ул. Солнечная, 4 «а», в отделении реанимации ещё 13 взрослых пациентов с COVID-19 (днём ранее было 11), из них на трое больных – на ИВЛ. В стационаре на ул. Пирогова 30 «а» 27 больных с COVID-19, один в реанимации.

В десяти обсерваторах находится 362 человека.

На сегодня круг контактных лиц составляет 1569 человек, все лабораторно обследованы.

За весь период анализы на коронавирус сдали 73 680 человек. Тест-системы для лабораторного исследования в Бурятии имеются в достаточном количестве.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне стало известно о нападении на медсестёр в обсерваторе в Сотниково: девушек обкидали камнями и гнали по лесу.

Также накануне сообщили о шести медиках из республиканской клинической больницы имени Семашко, которые заразились коронавирусом. Хирургический корпус №3 закрыт на карантин.

Первый заболевший появился в Хоринском районе, так что в Бурятии осталось всего два «чистых» от COVID-19 района. 

В Кижингинском районе, который закрыт на карантин, выписали первых выздоровевших пациентов

Роспотребнадзор объяснил, почему в Улан-Удэ не открывают парки.


коронавирус профилактика
 
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