В Бурятии уже 1090 случаев коронавируса

В Бурятии продолжается рост числа случаев заражения COVID-19. Ещё в понедельник их не было и тысячи, во вторник стало уже 1015, накануне было 1042, а за минувшие сутки выявили ещё 48 новых заражённых. Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии, на утро 21 мая зарегистрировано 1090 случаев заражения COVID-19. Из них в Улан-Удэ – 643.
Из 48 новых случаев COVID-19: девять человек прибыли из других регионов, два человека – из числа вахтовиков, находящихся в обсервации, пять человек связаны с очагом в Кижингинском районе, восемь человек – из очага республиканской клинической больницы им. Н.А.Семашко, три человека связаны с очагом в Баунтовском районе, остальные – контактные с другими ранее выявленными COVID-19.
За весь период успешно завершили лечение и выписались из больниц 444 человека, в том числе за минувшие сутки 24 пациента.
Также в статистику входят шесть летальных случаев, которые произошли 6 апреля, 14 апреля, 28 апреля, 29 апреля, 8 мая, 13 мая.
Сегодня проходит лечение в инфекционных стационарах 461 больной с подтверждённой коронавирусной инфекцией. Выросло число госпитализированных детей: накануне их было 48, сегодня уже 54. «Состояние детей удовлетворительное», - уточнили в республиканском оперштабе.
На амбулаторном лечении находится 179 больных COVID-19 с лёгким течением заболевания. За сутки их число не изменилось.
В отделении реанимации республиканской инфекционной больницы трое тяжёлых взрослых пациента с COVID-19 (днём ранее было пятеро). В стационаре по ул. Солнечная, 4 «а», в отделении реанимации ещё 13 взрослых пациентов с COVID-19 (днём ранее было 11), из них на трое больных – на ИВЛ. В стационаре на ул. Пирогова 30 «а» 27 больных с COVID-19, один в реанимации.
В десяти обсерваторах находится 362 человека.
На сегодня круг контактных лиц составляет 1569 человек, все лабораторно обследованы.
За весь период анализы на коронавирус сдали 73 680 человек. Тест-системы для лабораторного исследования в Бурятии имеются в достаточном количестве.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне стало известно о нападении на медсестёр в обсерваторе в Сотниково: девушек обкидали камнями и гнали по лесу.
Также накануне сообщили о шести медиках из республиканской клинической больницы имени Семашко, которые заразились коронавирусом. Хирургический корпус №3 закрыт на карантин.
Первый заболевший появился в Хоринском районе, так что в Бурятии осталось всего два «чистых» от COVID-19 района.
В Кижингинском районе, который закрыт на карантин, выписали первых выздоровевших пациентов.
Роспотребнадзор объяснил, почему в Улан-Удэ не открывают парки.
Роспотребнадзор объяснил, почему в Улан-Удэ не открывают парки.