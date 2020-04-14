Медики боролись за жизнь больной 17 суток
В республиканской инфекционной больнице в Улан-Удэ скончалась 86-летняя пациентка с коронавирусом. Медики боролись за её жизнь 17 суток. Состояние пожилой пациентки усугубилось из-за присоединения коронавирусной инфекции, сообщили в республиканском оперштабе.
- К сожалению, мы констатируем смерть ещё одного пациента, пожилой женщины 86 лет. Статус COVID-19 подтверждён 28 марта. У женщины были тяжёлые хронические сопутствующие заболевания, в первую очередь, сердечно-сосудистой системы. С первого дня госпитализации пациентку положили в реанимацию, 6 суток она была на аппарате ИВЛ. В таком возрасте организму трудно противостоять коронавирусной инфекции, поэтому еще и еще раз просим всех жителей республики беречь и заботиться о пожилых родственниках, не подвергать их опасности и соблюдать режим самоизоляции, - обратилась к жителям Бурятии министр здравоохранения Евгения Лудупова.
Пациентка находилась на динамичном мониторинге дистанционного консультационного центра минздрава России, коррекция лечения проводилась московскими специалистами.
Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 92.
В стационаре республиканской клинической инфекционной больницы проходят лечение 69 больных с подтвёржденной коронавирусной инфекцией. За весь период выписаны с выздоровлением 22 человека, в том числе за прошедшие сутки выздоровело пять пациентов. В отделении реанимации находится семь тяжелых взрослых пациентов с COVID-19 и подозрением на новую коронавирусную инфекцию. На данный момент один пациент в возрасте 90 лет находится на аппарате ИВЛ.
Как сообщал «Байкал-Daily», первая смерть больной с коронавирусом в Бурятии произошла 6 апреля. Умерла 73-летняя женщина, у которой были тяжёлые сопутствующие заболевания.
В Бурятии умерла вторая пациентка с коронавирусом
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