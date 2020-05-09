В Бурятии умер пятый пациент с коронавирусом

8 мая в Улан-Удэ скончался 89-летний пациент, у которого был диагностирован коронавирус. Об этом сообщили сегодня в республиканском оперштабе.
Умерший мужчина проходил лечение в инфекционном стационаре, развёрнутом на улице Солнечная, 4 «а». Был в отделении реанимации, находился на аппарате ИВЛ.
- Пациент имел ряд хронических заболеваний, в том числе хроническую обструктивную болезнь лёгких (ХОБЛ). Хронические заболевания были отягощены присоединением коронавирусной инфекции. Проходил лечение с 23 апреля, диагноз COVID-19 установлен в ходе обязательного мониторинга пациентов с внебольничной пневмонией, - уточнили в республиканском оперштабе.
Эта смерть стала уже пятой среди больных коронавирусом в Бурятии. Как сообщал «Байкал-Daily», 6 апреля умерла 73-летняя женщина, заражённая коронавирусом. 14 апреля скончалась 86-летняя пациентка. 28 апреля умерла женщина 73 лет. 29 апреля скончалась 90-летняя больная.
Число случаев коронавируса в Бурятии на утро 9 мая выросло до 570. За сутки выявили 22 новых больных.
Число случаев коронавируса в Бурятии на утро 9 мая выросло до 570. За сутки выявили 22 новых больных.