В Бурятии умер пятый пациент с коронавирусом





8 мая в Улан-Удэ скончался 89-летний пациент, у которого был диагностирован коронавирус. Об этом сообщили сегодня в республиканском оперштабе.Умерший мужчина проходил лечение в инфекционном стационаре, развёрнутом на улице Солнечная, 4 «а». Был в отделении реанимации, находился на аппарате ИВЛ.