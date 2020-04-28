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В Бурятии устанавливают причины смерти больной с коронавирусом

В Бурятии устанавливают причины смерти больной с коронавирусом
Происшествия,  Фото:pixabay.com
У 73-летней пациентки внезапно остановилось сердце 

На утро 28 апреля в Бурятии зарегистрировано 245 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-2019. Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня скончалась третья пациентка с коронавирусом. Она проходила лечение в ковидном госпитале по улице Солнечная. 

- Пациентка 73-х лет ушла из жизни. Начинала лечение с пневмонии. При обследовании больных пневмонией у неё был выявлен коронавирус, - рассказала сегодня министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.

Министр сообщила, что у пациентки была хроническая сердечно-сосудистая патология, а по коронавирусу наблюдалась положительная динамика: «Коронавирус был в стадии разрешения». 27 апреля женщина была переведена с улучшением из реанимации в отделение.

Однако сегодня у пожилой женщины случилась внезапная остановка сердца прямо в палате. Евгения Лудупова сообщила, что точные причины смерти выясняются - это либо тромбоэмболические осложнения, либо сердечно-сосудистая недостаточность.

По состоянию на утро 28 апреля в отделении реанимации находятся три человека. Двое находятся под постоянным наблюдением, третья – 90-летняя пациентка находится на аппарате ИВЛ.

- Она в сознании, лечение проводится. Мы очень надеемся на положительный результат, - подчеркнула министр.
смерть коронавирус
 
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