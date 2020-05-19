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На жителя Бурятии возбудили дело за 6 кг плотвы

На жителя Бурятии возбудили дело за 6 кг плотвы
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Он рыбачил на Байкале

Утром 17 мая участковый уполномоченный полиции на берегу озера Байкал, неподалёку от села Байкальский прибой, задержал 56-летнего местного жителя. Житель Бурятии вылавливал рыбу.

У мужчины изъяты 40 особей плотвы (5,8 кг), а также снасти и лодка с вёслами. Ущерб составил 20 тысяч рублей.

Ранее сельчанин привлекался к уголовной ответственности.

За незаконный вылов рыбы возбуждено уголовное дело.

- Преступление раскрыто в рамках операции «Путина», направленной на обеспечение сохранности водных биоресурсов в нерестовый период и усиление борьбы с незаконным выловом рыбы, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Первый её этап продлится до 30 июня.
рыба браконьерство
 
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