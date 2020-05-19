Он рыбачил на Байкале
Утром 17 мая участковый уполномоченный полиции на берегу озера Байкал, неподалёку от села Байкальский прибой, задержал 56-летнего местного жителя. Житель Бурятии вылавливал рыбу.
У мужчины изъяты 40 особей плотвы (5,8 кг), а также снасти и лодка с вёслами. Ущерб составил 20 тысяч рублей.
Ранее сельчанин привлекался к уголовной ответственности.
За незаконный вылов рыбы возбуждено уголовное дело.
- Преступление раскрыто в рамках операции «Путина», направленной на обеспечение сохранности водных биоресурсов в нерестовый период и усиление борьбы с незаконным выловом рыбы, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Первый её этап продлится до 30 июня.
На жителя Бурятии возбудили дело за 6 кг плотвы
Происшествия, Фото:
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