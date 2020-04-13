В Бурятии нарушителей самоизоляции штрафуют пока неактивно

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Нарушителей изоляции ловят 64 мобильные группы



В Бурятии создано 64 мобильные группы в 15 районах, Улан-Удэ и Северобайкальске, которые следят за соблюдением режима самоизоляции. Группы начали работать с 10 апреля. Об этом сообщил пресс-секретарь главы Бурятии Алексей Фишев.



- За три дня создано 64 группы в 15 районах, городах Улан-Удэ и Северобайкальск. Ежедневно в рейды выходят 192 человека, группы будут в каждом районе внедряться постепенно – соответственно, будет больше людей, больше групп по всей Бурятии. За три дня проверено объектов 2 446, граждан 2483. В целом, выявлено 149 нарушений. Составлено протоколов о нарушениях 18: по гражданам - 16, по юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям – 2. Проведено около 5 тысяч профилактических бесед, - рассказал он.



По словам Алексея Фишева, в первые дни группы проводили больше профилактическую работу, общались с людьми, предупреждали их, «дальше работа будет активизироваться».



- Сотрудники наделены правом составлять протоколы об административном правонарушении на основании статьи 20.6.1. КоАП РФ, штраф от одной тысячи до 30 тысяч рублей. Понятно, что все протоколы направляются в суд, рассматриваться они должны в течение пяти дней, - добавил пресс-секретарь главы республики.



Он особо подчеркнул, что выходя из дома, необходимо иметь при себе паспорт.



- То есть если человек вышел до ближайшего магазина, к примеру, не являясь нарушителем, но не взял с собой паспорт, он автоматически является нарушителем. Надо иметь, выходя в магазин, паспорт, если вы идёте на работу – плюс, документ от работодателя, на основании которого вы идёте на работу. Поэтому большая просьба ко всем, всё-таки брать с собой паспорт, выходя из дома, брать с собой справку о разрешении работать. При себе всегда иметь, это обязательно, - заключил Алексей Фишев.



Напомним, в связи с усилением мер по борьбе с коронавирусом по указу главы Бурятии сформированы мобильные рабочие группы из числа работников республиканских министерств, служб, агентств и управлений.



Они наделены полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1.КоАП (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения).



Мобильные группы правительства Бурятии будут работать до 31 декабря 2020 года во взаимодействии с органами местного самоуправления муниципальных образований, а также МВД и управлением Роспотребнадзора.



Члены мобильных групп будут выявлять нарушителей режима самоизоляции и составлять на них протоколы. В дальнейшем протоколы об административных нарушениях будут передаваться в суд, который и определит меру наказания.

