В Улан-Удэ после ремонта привокзальной площади возбудили дело

Происшествия, Фото: пресс-служба правительства РБ

Уголовное дело возбуждено на бывшего начальника региональной дирекции железнодорожных вокзалов



В Бурятии возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника Восточно-Сибирской региональной дирекции железнодорожных вокзалов. Он подозревается в служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ), сообщили в Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК России.



По версии следствия, с мая 2017 по ноябрь 2017 года подозреваемый утвердил своей подписью акты выполненных работ (КС-2), а также справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) по текущему и капитальному ремонту привокзальной площади станции Улан-Удэ. При этом подозреваемый знал, что данные работы фактически не выполнены.



В настоящее время по уголовному делу выполняется проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления.





