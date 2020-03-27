Уголовное дело возбуждено на бывшего начальника региональной дирекции железнодорожных вокзалов
В Бурятии возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника Восточно-Сибирской региональной дирекции железнодорожных вокзалов. Он подозревается в служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ), сообщили в Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК России.
По версии следствия, с мая 2017 по ноябрь 2017 года подозреваемый утвердил своей подписью акты выполненных работ (КС-2), а также справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) по текущему и капитальному ремонту привокзальной площади станции Улан-Удэ. При этом подозреваемый знал, что данные работы фактически не выполнены.
В настоящее время по уголовному делу выполняется проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления.
В Улан-Удэ после ремонта привокзальной площади возбудили дело
Происшествия, Фото:
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