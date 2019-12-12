 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

12 Декабря

11 Декабря

Популярное

В Иркутской области водитель квадроцикла едва не ушёл под лёд

В Иркутской области водитель квадроцикла едва не ушёл под лёд
Происшествия, 
Из-за больших колёс транспортное средство осталось на плаву

В Иркутской области вечером 10 декабря в службу спасения поступил звонок от мужчины, который сообщил о провале под лёд его квадроцикла. Транспортное средство не пошло ко дну, а осталось на плаву благодаря большим колёсам. Сам водитель сидел на нём и ждал помощи, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Происшествие случилось в районе залива Еловый Иркутского водохранилища, в километре от берега, где тонкий лёд был припорошён снегом.

- Получив сообщение, группа спасателей в составе четырёх человек выехала на место с аэроглиссером «Пиранья». Аэролодку удалось спустить на лёд на 15-м километре Байкальского тракта. Шли по устью Ангары в темноте, следуя ориентирам, которые сообщал человек на квадроцикле. Параллельно с берега его освещали фонарями сотрудники администрации посёлка Патроны, поэтому спасатели нашли его без труда. Мужчина сидел на провалившемся квадроцикле «Сокол», как на плоту, и почти не промок, - рассказал начальник отдела экстренного реагирования пожарно-спасательной службы Иркутской области Андрей Кармаданов.

Мужчину забрали на борт лодки и доставили на берег. От медицинской помощи он отказался.

- Ранее государственные инспекторы по маломерным судам Иркутского инспекторского отделения в районе места провала установили аншлаги с предупреждающими надписями «Выход на лёд опасен» и «Выезд на лёд запрещён». Однако водитель не внял этим предупреждениям или не увидел их в темноте, выезжая на лёд водохранилища. Спасла его счастливая случайность, в холодной воде он не смог бы продержаться до приезда спасателей. В очередной раз предупреждаем о том, что лёд на водных объектах ещё слишком ненадёжен. Выход на него и выезд в неположенных местах опасен для жизни! - уточнил старший государственный инспектор по маломерным судам Василий Шлаевский.
квадроциклы лед
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутской области водитель квадроцикла едва не ушёл под лёд
В Иркутской области водитель квадроцикла едва не ушёл под лёд
Происшествия, 12.12.2019
Из-за больших колёс транспортное средство осталось на плаву
В Бурятии сгорел жилой дом
В Бурятии сгорел жилой дом
Происшествия, 12.12.2019
Пожар произошёл из-за короткого замыкания электропроводки
В Улан-Удэ девушка пыталась продать краденый телефон таксисту
В Улан-Удэ девушка пыталась продать краденый телефон таксисту
Происшествия, 12.12.2019
Бдительный таксист помог задержать воровку
В Иркутской области осудили подростков, жестоко убивших старшеклассницу
В Иркутской области осудили подростков, жестоко убивших старшеклассницу
Происшествия, 12.12.2019
Они спланировали убийство, чтобы не возвращать девушке денежный долг
В Бурятии полиция поймала любителя унтов
В Бурятии полиция поймала любителя унтов
Происшествия, 12.12.2019
Вор украл унты у пассажирки автобуса
Несколько ДНТ в Улан-Удэ оставались без света
Несколько ДНТ в Улан-Удэ оставались без света
Происшествия, 12.12.2019
Аварийное отключение произошло днём
В Улан-Удэ рецидивист убил пенсионерку в день выхода из колонии
В Улан-Удэ рецидивист убил пенсионерку в день выхода из колонии
Происшествия, 11.12.2019
Пожилая женщина пыталась прогнать пьяного незнакомца из своего дома
Ревнивая улан-удэнка убила парня
Ревнивая улан-удэнка убила парня
Происшествия, 11.12.2019
Ближайшие годы девушка проведёт в колонии
В Улан-Удэ оштрафовали сборщика конопли
В Улан-Удэ оштрафовали сборщика конопли
Происшествия, 11.12.2019
Мужчина раскаялся в содеянном
Пропавшая в Улан-Удэ 14-летняя девочка ночевала в подъезде
Пропавшая в Улан-Удэ 14-летняя девочка ночевала в подъезде
Происшествия, 11.12.2019
Стали известны подробности истории с пропавшей в Улан-Удэ школьницей
В Чите работник СТО украл автозапчасти
В Чите работник СТО украл автозапчасти
Происшествия, 11.12.2019
Также работник взял с клиента 87 тысяч
В Бурятии новосибирец попал в беду из-за навигатора
В Бурятии новосибирец попал в беду из-за навигатора
Происшествия, 11.12.2019
Навигатор завёл очередного путешественника на грунтовую дорогу, где машины постоянно ломаются

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^