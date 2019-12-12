Из-за больших колёс транспортное средство осталось на плаву
В Иркутской области вечером 10 декабря в службу спасения поступил звонок от мужчины, который сообщил о провале под лёд его квадроцикла. Транспортное средство не пошло ко дну, а осталось на плаву благодаря большим колёсам. Сам водитель сидел на нём и ждал помощи, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
Происшествие случилось в районе залива Еловый Иркутского водохранилища, в километре от берега, где тонкий лёд был припорошён снегом.
- Получив сообщение, группа спасателей в составе четырёх человек выехала на место с аэроглиссером «Пиранья». Аэролодку удалось спустить на лёд на 15-м километре Байкальского тракта. Шли по устью Ангары в темноте, следуя ориентирам, которые сообщал человек на квадроцикле. Параллельно с берега его освещали фонарями сотрудники администрации посёлка Патроны, поэтому спасатели нашли его без труда. Мужчина сидел на провалившемся квадроцикле «Сокол», как на плоту, и почти не промок, - рассказал начальник отдела экстренного реагирования пожарно-спасательной службы Иркутской области Андрей Кармаданов.
Мужчину забрали на борт лодки и доставили на берег. От медицинской помощи он отказался.
- Ранее государственные инспекторы по маломерным судам Иркутского инспекторского отделения в районе места провала установили аншлаги с предупреждающими надписями «Выход на лёд опасен» и «Выезд на лёд запрещён». Однако водитель не внял этим предупреждениям или не увидел их в темноте, выезжая на лёд водохранилища. Спасла его счастливая случайность, в холодной воде он не смог бы продержаться до приезда спасателей. В очередной раз предупреждаем о том, что лёд на водных объектах ещё слишком ненадёжен. Выход на него и выезд в неположенных местах опасен для жизни! - уточнил старший государственный инспектор по маломерным судам Василий Шлаевский.
В Иркутской области водитель квадроцикла едва не ушёл под лёд
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