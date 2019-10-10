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В Бурятии в перевернувшейся на крышу машине погибла женщина

В Бурятии в перевернувшейся на крышу машине погибла женщина
Происшествия, 
По словам очевидцев, водитель был пьян

Сегодня утром в Северо-Байкальском районе Бурятии возле села Холодное произошло смертельное ДТП. В аварии погибла 45-летняя женщина.

- На 35-м км автодороги «Северобайкальск-Новый Уоян» 61-летний водитель автомобиля «Лада Приора» не справился с рулевым управлением и совершил опрокидывание транспортного средства, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.

Женщина скончалась на месте происшествия. Водитель госпитализирован в медучреждение.


По словам очевидцев, слова которых приводят пользователи соцсетей, водитель был пьян. Одному из проезжавших мимо водителей, виновник аварии пояснил, что в ДТП погибла его подруга.

Как сообщал «Байкал-Daily», 7 октября в ДТП в Бурятии погиб 15-летний водитель.
ДТП смерть
 
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