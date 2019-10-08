В аварии пострадали ещё три молодых человека
Накануне, 7 октября, в ДТП погиб подросток. Авария произошла в ста метрах от села Субуктуй Кяхтинского района Бурятии.
Около 21:00 15-летний водитель автомобиля «Ниссан», следуя по автодороге Харанхой – Усть-Кяхта – Субугтуй- Большой Луг, не справился с рулевым управлением и съехал с проезжей части. Автомобиль врезался в бетонное ограждение.
- В результате ДТП водитель от полученных травм скончался медучреждении, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
Трое пассажиров 19, 18 и 15 лет с травмами различной степени тяжести госпитализированы в больницу.
Как сообщал «Байкал-Daily», в середине августа в ДТП в Улан-Удэ погиб 14-летний пассажир «Тойоты». За рулём иномарки находился его несовершеннолетний приятель. Водитель и остальные пассажиры были госпитализированы в больницу.
В Бурятии в ДТП погиб 15-летний водитель
Происшествия, Фото:
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