В Улан-Удэ дважды отключали свет

В обоих случаях произошло аварийное отключение электроэнергии



Накануне, 6 октября, в Улан-Удэ дважды отключали электроэнергию. Первое из них произошло в Левобережной части города в 7:30 из-за обрыва проводов между опорами. Под отключение попали потребители улиц Мерецкого, Автотранспортная, частично жители частного сектора улиц Кабанская, Гурульбинская.



В 9:21 подключили по резерву потребителей улиц Мерецкого, Автотранспортная, Гурульбинская. В 10:55 все потребители запитаны по нормальной схеме. Время отключения составило 3 часа 25 минут.



После этой аварии в 9:14 без света остались потребители частного сектора с улиц Ледовая и Лиговская. Произошло аварийное отключение электроэнергии. В 14:20 все потребители запитаны по нормальной схеме. Время отключения составило более пяти часов, сообщается в оперативной сводке по городу.





