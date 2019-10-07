В обоих случаях произошло аварийное отключение электроэнергии
Накануне, 6 октября, в Улан-Удэ дважды отключали электроэнергию. Первое из них произошло в Левобережной части города в 7:30 из-за обрыва проводов между опорами. Под отключение попали потребители улиц Мерецкого, Автотранспортная, частично жители частного сектора улиц Кабанская, Гурульбинская.
В 9:21 подключили по резерву потребителей улиц Мерецкого, Автотранспортная, Гурульбинская. В 10:55 все потребители запитаны по нормальной схеме. Время отключения составило 3 часа 25 минут.
После этой аварии в 9:14 без света остались потребители частного сектора с улиц Ледовая и Лиговская. Произошло аварийное отключение электроэнергии. В 14:20 все потребители запитаны по нормальной схеме. Время отключения составило более пяти часов, сообщается в оперативной сводке по городу.
В Улан-Удэ дважды отключали свет
Происшествия, Фото:
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