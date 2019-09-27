Водитель был госпитализирован
В четверг в пять часов утра в Мухоршибирском районе Бурятии на федеральной трассе «Байкал» произошло ДТП.
В районе села Бар 46-летний водитель «Тойоты Карина», следовавший в направлении посёлка Саган-Нур, не справился с управлением. Он съехал с дороги и врезался в дерево.
В результате ДТП водитель с травмами госпитализирован в медицинское учреждение. 35-летний пассажир после осмотра медиками отпущен домой, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Бурятии произошло ещё два ДТП с пострадавшими. В Улан-Удэ сбили 13-летнего мальчика, в Тарбагатайском районе в аварии пострадали две девушки-пассажирки.
В Бурятии водитель «Карины» врезался в дерево
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Наезд произошёл вне пешеходного перехода
Водитель «Логана» съехал с дороги
Мать избитого парня обратилась в суд, как только обидчику сына исполнилось 18
Поиски 16-летнего Жаргала Санжиева идут уже больше трёх месяцев
Незадолго до трагедии он выиграл конкурс стихотворений для детей
Погибший может оказаться 80-летним грибником, пропавшим летом
Индивидуальный предприниматель, занимавшийся организацией питания детей, получил протоколы о временном запрете деятельности и об административном нарушении
Мошенники создавали фиктивные банки на подставных лиц
Фирма продавала гражданам слуховые аппараты
Водитель маршрутки почему-то поехал на «красный». ВИДЕО
Однако уголовное дело на угонщиков возбудили и вручили подписку о невыезде
22-летний вор стащил портмоне с деньгами и велосипед
Николай Новокрещенов обвиняется в получении взяток за отмену судебных решений
Грабитель не раз попадал в поле зрения полицейских
Изображение помощницы ведуньи зафиксировала камера видеонаблюдения, полицейские обращаются за помощью к горожанам