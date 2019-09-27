В Улан-Удэ водитель «Камри» сбил 13-летнего мальчика

Наезд произошёл вне пешеходного перехода
Накануне днём в Улан-Удэ на улице Хоца Намсараева под колёса автомобиля попал 13-летний пешеход. Его сбил 31-летний водитель «Тойоты Камри» напротив дома № 2а.
ДТП произошло вне зоны пешеходного перехода.
В результате ДТП мальчик с травмами был госпитализирован в детскую республиканскую клиническую больницу, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Водитель был госпитализирован
Наезд произошёл вне пешеходного перехода
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