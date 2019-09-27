Водитель «Логана» съехал с дороги
В четверг в Тарбагатайском районе Бурятии в 10.30 часов произошло ДТП с двумя пострадавшими.
26-летний водитель автомобиля «Рено Логан», следуя в направлении посёлка Нижний Саянтуй, в 50 метрах от ДНТ «Селенга» не справился с управлением и съехал с дороги.
В результате ДТП пострадали пассажиры – две девушки, 29 и 25 лет. Они получили травмы различной степени тяжести, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», вечером 25 сентября в Улан-Удэ произошло крупное ДТП с участием трёх автомобилей. Одного водителя госпитализировали, лёгкие травмы получили ещё два человека.
В Бурятии в ДТП пострадали девушки-пассажирки
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Водитель был госпитализирован
Наезд произошёл вне пешеходного перехода
Водитель «Логана» съехал с дороги
Мать избитого парня обратилась в суд, как только обидчику сына исполнилось 18
Чужой телефон он успел продать, вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению
Поиски 16-летнего Жаргала Санжиева идут уже больше трёх месяцев
Незадолго до трагедии он выиграл конкурс стихотворений для детей
Погибший может оказаться 80-летним грибником, пропавшим летом
Индивидуальный предприниматель, занимавшийся организацией питания детей, получил протоколы о временном запрете деятельности и об административном нарушении
Мошенники создавали фиктивные банки на подставных лиц
Фирма продавала гражданам слуховые аппараты
Водитель маршрутки почему-то поехал на «красный». ВИДЕО
Однако уголовное дело на угонщиков возбудили и вручили подписку о невыезде
22-летний вор стащил портмоне с деньгами и велосипед
Николай Новокрещенов обвиняется в получении взяток за отмену судебных решений