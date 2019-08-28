В Бурятии закрыли 20 подпольных казино

В сентябре уничтожат почти 500 комплектов игрового оборудования
В 2019 году в Бурятии пресечена деятельность 20 игорных заведений. Из незаконного оборота изъято 547 комплектов игрового оборудования. Возбуждено 12 уголовных дел, направлено в суд 10 из них, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Так, в августе этого года в суд направлено 8 уголовных дел в отношении организованной группы из восьми человек. Они по предварительному сговору организовали с помощью интернета незаконное проведение азартных игр в семи игорных заведениях в Улан-Удэ.
Сотрудники полиции и прокуратуры уничтожают игровое оборудование и обращают в доход государства деньги, изъятые из незаконного оборота. В августе этого года изъято 54 единицы компьютерной техники. В сентябре планируется уничтожение 456 комплектов игрового оборудования.
Работа проводится также с учётом поступающей от жителей информации. Так, в мае-июне этого года в Улан-Удэ сотрудники полиции и налоговой службы проверили деятельность букмекерской кампании, работавшей в торговом центре по улице Жердева. Материалы направлены в следственные органы для принятия правового решения.
Как сообщал «Байкал-Daily», этим летом на Саянах «накрыли» игорный клуб, на котором была вывеска букмекерской конторы.
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