В Улан-Удэ на Саянах «накрыли» игорный клуб: видео

Сотрудники полиции при силовой поддержке Росгвардии пресекли деятельность клуба.









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В апреле в полицию Улан-Удэ поступила информация, что на улице Терешковой, 20Б находится клуб с игровыми автоматами.По периметру здания были камеры видеонаблюдения, над входом в помещение располагалась вывеска букмекерской конторы. Посетителями игорного заведения был строго ограниченный круг лиц, посторонним двери не открывали.- В результате задержания было изъято 21 игровой автомат, сотовый телефон и документы. На месте были задержаны 22-летний охранник заведения и 23-летняя администратор, – сообщила старший референт отдела информации и общественных связей МВД по Бурятии Ирина Бурьян.Возбуждено уголовное дело за незаконную организацию и проведение азартных игр. Сейчас сыщики разыскивают организаторов игорного бизнеса. Задержанные на месте преступления молодые люди будут допрошены в ближайшее время в качестве подозреваемых.