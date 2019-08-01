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В Улан-Удэ распространяется видео драки школьниц

В Улан-Удэ распространяется видео драки школьниц
Происшествия,  Фото:скриншоты из видео
Сейчас полиция выясняет детали произошедшего

В Улан-Удэ по Сети распространяется видео, на котором запечатлена драка двух несовершеннолетних девочек.

В начале ролика группа школьниц поджидает свою знакомую. Как только девочка подходит к компании, между ней и другой несовершеннолетней начинается драка. В результате неё, пришедшая оказывается на земле, а нападавшая сев на неё сверху, несколько раз бьёт потерпевшую по голове.

Также к видео есть описание. Из него следует, что четвероклассница дала 200 рублей в долг восьмикласснице, но та деньги не вернула. После этого, девочка подкараулила свою должницу и зверски избила.



В пресс-службе МВД по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что по данному факту ведётся проверка, выясняется место происшествия, личности несовершеннолетних и поступало ли заявление в полицию.        
драка
 
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