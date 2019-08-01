В Улан-Удэ распространяется видео драки школьниц









В пресс-службе МВД по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что по данному факту ведётся проверка, выясняется место происшествия, личности несовершеннолетних и поступало ли заявление в полицию. В пресс-службе МВД по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что по данному факту ведётся проверка, выясняется место происшествия, личности несовершеннолетних и поступало ли заявление в полицию.

В Улан-Удэ по Сети распространяется видео, на котором запечатлена драка двух несовершеннолетних девочек.В начале ролика группа школьниц поджидает свою знакомую. Как только девочка подходит к компании, между ней и другой несовершеннолетней начинается драка. В результате неё, пришедшая оказывается на земле, а нападавшая сев на неё сверху, несколько раз бьёт потерпевшую по голове.Также к видео есть описание. Из него следует, что четвероклассница дала 200 рублей в долг восьмикласснице, но та деньги не вернула. После этого, девочка подкараулила свою должницу и зверски избила.