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Житель Бурятии сбил двух женщин и проехался по ним на машине

Житель Бурятии сбил двух женщин и проехался по ним на машине
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
После наезда на свою жену и её сестру он покончил жизнь самоубийством 

Накануне вечером на просёлочной дороге на окраине села Сотниково было найдено тело 32-летней женщины с признаками насильственной смерти – многочисленными повреждениями головы, туловища и конечностей. Рядом лежала ещё одна женщина с подобными повреждениями, которая находилась в сознании.

С её слов, на них с сестрой умышленно на машине наехал муж, с которым она разводится. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух лиц». Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

Подозреваемый скрылся с места происшествия. Его автомобиль «ГАЗ 3110» нашли через некоторое время затопленным в Селенге. Внутри салона была сумка злоумышленника с документами. Был организован его розыск. Позже тело подозреваемого было обнаружено сегодня в гараже во дворе его дома в Улан-Удэ. По предварительным данным, он покончил жизнь самоубийством.  

Выяснилось, вечером 29 июля две женщины на машине ехали в Сотниково к своей матери. Их догнал и принудил остановиться муж одной из женщин, с которым они разводились. Одна из потерпевших успела позвонить родственникам и сообщить, что их избивают. Ещё одна сестра была в тот момент в доме у матери и после звонка поехала с соседом к месту происшествия.

Там возле трассы на дороге она увидела, как машина совершает опасные и резкие маневры, двигаясь вблизи двух её сестер, а затем на полном ходу сбивает их. После наезда мужчина отъехал в сторону и остановился. Сестра подбежала к потерпевшим и стала оказывать помощь. В этот момент мужчина на автомобиле развернулся и вновь поехал в их сторону, набирая скорость. Сестра встала перед ранеными, начала размахивать руками в надежде, что мужчина за рулём остановится. Но водитель не реагировал.

Женщина в последний момент отпрыгнула в сторону, и машина проехала по лежавшим на земле женщинам. Затем злоумышленник скрылся с места происшествия. Одна из женщин после наезда скончалась на месте происшествия, вторая – с различными повреждениями доставлена в больницу.

- В настоящее время по уголовному делу о покушении на убийство двух лиц продолжаются следственные действия, направленные на установление полной картины преступления. Отдельно в рамках процессуальной проверки будут выясняться все обстоятельства смерти мужчины, - отметили в пресс-службе СУ СКР по Республике Бурятия.  
наезд
 
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