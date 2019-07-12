В Бурятии оштрафовали главу села

Нарушения выявила прокурорская проверка



Администрация сельского поселения Петропавловское Бичурского района Бурятии с нарушениями рассматривала обращения граждан, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



Должностные лица не вели журнал учёта и регистрации входящих обращений. Не были зарегистрированы и на протяжении нескольких месяцев оставались неразрешёнными поступившие в январе и апреле 2019 года письменные обращения двух местных жительниц по вопросам нарушения общественного правопорядка соседями.



Главе сельского поселения внесено представление, которое удовлетворено, документация приведена в соответствие с федеральным законодательством, обращения рассмотрены по существу.



В отношении главы поселения возбуждено административное дело. Суд назначил штраф в 5 тысяч рублей.

