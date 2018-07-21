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Глава Бурятии: Вопрос водоснабжения в Гусиноозёрске решён

Глава Бурятии: Вопрос водоснабжения в Гусиноозёрске решён
Власть,  Фото:пресс-служба правительства РБ
В городе Гусиноозёрск состоялось открытие «Повысительной насосной станции» (ПНС) центральной сети водоснабжения

Она оборудована современным технологическим оборудованием с телеметрическим контролем, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

Открытие состоялось во время поездки в Селенгинский район главы Бурятии Алексея Цыденова.

В городе всего построено две ПНС, что решит задачу гарантированного водоснабжения жителей Гусиноозёрска, особенно удалённых посёлков, испытывающих проблемы с подачей воды: Солнечный, Кедровый, Восточный, где раньше не хватало давления. Распределение на двух станциях внутрисетевого давления снизит в несколько раз аварийность на сетях. Стоимость строительства объектов составляет 13,9 млн рублей.

На данный вопрос во время прошлогодней поездки обратили внимание главы республики местные жители; было дано поручение исправить ситуацию.

- То есть вопрос водоснабжения решен. Будет давление, будет равномерность, будет снижение аварийных ситуаций, - объяснил Алексей Цыденов.

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