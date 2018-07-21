Глава Бурятии: Вопрос водоснабжения в Гусиноозёрске решён

Власть, Фото: пресс-служба правительства РБ

В городе Гусиноозёрск состоялось открытие «Повысительной насосной станции» (ПНС) центральной сети водоснабжения



Она оборудована современным технологическим оборудованием с телеметрическим контролем, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.



Открытие состоялось во время поездки в Селенгинский район главы Бурятии Алексея Цыденова.



В городе всего построено две ПНС, что решит задачу гарантированного водоснабжения жителей Гусиноозёрска, особенно удалённых посёлков, испытывающих проблемы с подачей воды: Солнечный, Кедровый, Восточный, где раньше не хватало давления. Распределение на двух станциях внутрисетевого давления снизит в несколько раз аварийность на сетях. Стоимость строительства объектов составляет 13,9 млн рублей.



На данный вопрос во время прошлогодней поездки обратили внимание главы республики местные жители; было дано поручение исправить ситуацию.



- То есть вопрос водоснабжения решен. Будет давление, будет равномерность, будет снижение аварийных ситуаций, - объяснил Алексей Цыденов.



