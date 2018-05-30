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В Бурятии стартовал цикл мероприятий к 95-летию республики

Власть, 
Сегодня началась работа Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 95-летию со дня образования Бурятии. Конференция открывает цикл праздничных мероприятий, приуроченных к празднованию юбилея

Открывая конференцию, руководитель администрации главы и правительства РБ Баир Цыренов отметил, что празднование 95-летия республики примечательно открывается крупным научным мероприятием – конференцией, посвященной истории и современному развитию Бурятии. В ней принимают участие более 130 ученых-исследователей из всего Сибирского федерального округа. Это внушительная цифра».

- Ровно год назад, учитывая историческую значимость становления государственности Республики Бурятия, главой республики подписан указ, в котором 30 мая был объявлен Днем образования Республики Бурятия. Этот день официально стал памятной датой и будет отмечаться ежегодно, – продолжил зампред.

- Сегодня особый праздник, особая дата. Пройдет праздник, наступят обыкновенные рабочие дни. Проблем у нас много, а решать их надо в короткие сроки, чтобы сделать республику привлекательной, а там пойдут и большие инвестиции. Нам нужно как никогда поддерживать науку, о чем здесь говорилось, поднимать ее роль и ответственность в социально-экономическом развитии нашего региона. В настоящее время в филиале академии наук много научных тем и разработок, которые мы должны внедрить. У нас не должно быть таких слов: «Не было у нас возможностей». Сейчас глава государства Владимир Путин постоянно говорит о рывке: «Без науки нам не обойтись» – это исторические слова. У нас в республике много талантливых ученых, им нужна поддержка и внимание. Мы должны гордиться учеными! – сказал на открытии заместитель председателя Совета старейшин при главе республики Вячеслав Подлеснов.

Пленарную часть конференции открыли доклады директора ИМБиТ СО РАН Бориса Базарова о становлении Бурятии в XX–XXI вв., директора БИП СО РАН Ендона Гармаева о современных экологических проблемах республики, зампредседателя БНЦ СО РАН Зорикто Дондокова о стратегических направлениях социально-экономического развития Бурятии.

Так, в своем докладе директор Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН, академик РАН Борис Базаров подчеркнул приоритетное направление в жизни республики – сохранение и развитие исторических и культурных ценностей.

- Главное наше достижение за 95 лет – это национальные отношения, под которыми следует понимать весь комплекс устойчивых контактов и взаимодействий между этносами в едином социальном пространстве,- подчеркнул Борис Базаров.

В программе конференции – семь тематических площадок, посвященных различным направлениям от экономической модернизации национальных районов Сибири и социально-политических и демографических процессов РБ до обсуждений развития духовной и религиозной жизни республики, этнологическим и археологическим исследованиям Бурятии.

Помимо конференции ключевые события юбилея республики: торжественное собрание общественности и праздничный концерт 30 мая в театре оперы и балета, открытие выставки «Родная Бурятия» в музее истории им. М.Н. Хангалова 31 мая, большой праздничный концерт «Поет Республика» на площади Советов 1 июня и завершает масштабную программу III-й Республиканский фестиваль русской культуры «Байкальский хоровод», который состоится в Этнографическом музее народов Забайкалья 3 июня.

Напомним, что в апреле этого года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2023 году векового юбилея Бурятии, сообщает пресс-служба правительства.
правительство республики
 
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