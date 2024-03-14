Состоялось пять премьер
Пять премьер, гастроли в Москву, проекты и фестивали – в Бурятском театре оперы и балета подвели итоги 2023 года.
Как сообщила пресс-служба театра, с докладом выступил директор Дмитрий Дылыков. Он отметил, что все поставленные показатели выполнены: по мероприятиям, количеству зрителей, проведению ремонтных работ и др.
- В прошлом году в рамках национального проекта «Культура» нам было выделено более 21 миллиона рублей. Мы частично обновили механику сцены, световое и звуковое оборудование. Мы получили более 7 миллионов и в этом году, - отметил Дмитрий Дылыков.
2023 год прошёл под эгидой празднования 100-летия Республики Бурятия. Был создан национальный балет «Земля веры- Баргуджин Тукум» (12+), а также национальная опера Баира Дондокова «Эреэхэн» (12+), состоялся фестиваль балета имени Ларисы Сахьяновой и Петра Абашаеева. Театр побывал с гастролями в Москве, где представил ещё одну громкую премьеру – спектакль Владимира Рылова по опере Вано Мурадели «Великая дружба» (12+).
- Я хочу, чтобы о Бурятском театре говорили так, как после наших декабрьских гастролей. Вся Россия говорит. Мы работаем для того, чтобы показать людям, что есть другая жизнь. Мы хотим оторвать их от тяжёлой рутинной повседневности - в этом наша миссия, - отметил художественный руководитель театра оперы и балета Владимир Рылов.
В Бурятском театре оперы и балета подвели итоги года
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