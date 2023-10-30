Встречу организовала прокуратура Советского района
Прокуратура Советского района Улан-Удэ организовала встречу старшеклассников с участниками боевых действий в Сирии и специальной военной операции.
- Для школьников проведена экскурсия по территории воинской части, в ходе которой состоялся показ воздушно-десантного имущества и техники, стоящей на вооружении. Ребятам рассказали об экипировке военнослужащего при десантировании. Подростки посетили питомник служебных собак и столовую. В музее они ознакомились с Аллеей Славы, посвящённой Героям России, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Также прокурор Советского района Андрей Багаев побеседовал с подростками на тему о том, как важно сохранять историческую память.
В Улан-Удэ старшеклассники встретились с участниками СВО
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