В командном зачёте победила СОШ №50
13 октября в Улан-Удэ прошла первая городская интеллектуальная игра «Золтой», которая была организованна в школе №25 в рамках месячника бурятского языка и юбилея школы.
В игре участвовали представители 8 школ города Улан-Удэ. В составе команды было 3 человека – это ученик, родитель и учитель. Первая игра проводилась для детей, вторая – для родителей и третья игра – для учителей.
- Самыми яркими испытаниями стали: «Пойми школьника», «Бэлэн хэлэн» и «Шагай наадан», которые нацелены на углубление знаний по краеведению, родному бурятскому языку, а также общению, - сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.
По итогу победителями стали:
-Среди детей – Алексей М., ученик 9 класса школы №63;
-Среди родителей – Сэсэг Шойнхорова, родитель из 47-й школы;
-Среди учителей – Светлана Лархаева, учитель школы №50.
Общекомандный результат:
СОШ №50 – 1 место, 62 балла;
СОШ№ 108 – 2 место, 54 балла;
СОШ№ 25 – 3 место, 39 баллов;
СОШ№ 47 – 4 место, 36 баллов;
СОШ№ 63 – 5 место, 35 баллов;
СОШ№ 49 – 6 место, 23 балла;
СОШ№ 2 – 7 место, 21 балл;
СОШ№ 32 – 8 место 15 баллов.
В Улан-Удэ школьники, родители и учителя сыграли в интеллектуальную игру
Общество, Фото:
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