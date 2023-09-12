Лучшей сельской семьёй России признана семья из Бурятии

Общество, Фото: пресс-служба минсоцзащиты РБ

7 сентября определены победители всероссийского конкурса «Семья года»



Одной из лучших семей России стала семья Дымбрыловых Валерия Владимировича и Веры Бадма-Очировны. Семью из Закаменского района Бурятии назвали одной из лучших в номинации «Сельская семья» всероссийского конкурса «Семья года-2023».



Глава многодетной семьи, которая создалась 16 лет назад, Валерий Владимирович, совмещает работу учителя физической культуры и ветеринарного фельдшера в селе Цакир Закаменского района. Его труд отмечен многочисленными грамотами Народного Хурала Бурятии и правительства Бурятии. В 2021 году Валерий Владимирович признан лучшим волонтёром года, а в 2022 году – отмечен знаком «Лучший спортивный волонтёр» конкурса республиканской премии «Золотой Олимп-2022».



Мама троих детей, Вера Бадма-Очировна, работает воспитателем в Цакирской школе, увлекается волейболом и активно участвует в добровольческом движении.



Дети с малых лет приучены к сельскому труду, умеют ухаживать за сельскохозяйственными животными. И, закономерно, что все трое детей увлекаются спортом: сыновья – боксом, шорт-треком и хоккеем с мячом, шашками и бурятскими шахматами, дочь – шашками и народными танцами.



В министерстве соцзащиты Бурятии отметили, что всего в этом году из регионов оргкомитету было представлено 384 семьи, одержавшие победу на региональном этапе. По номинации «Многодетная семья» было представлено 85 семей, «Семья – хранитель традиций» – 82 семьи, «Сельская семья» – 73 семьи, «Молодая семья» – 72 семьи, «Золотая семья» – 72 семьи. Всего победителями российского конкурса по 5 номинациям стали 85 семей.



