Жителей Бурятии приглашают на онлайн-квест по избирательному праву

Принять участие в нём можно до 10 сентября



Национальная библиотека Бурятии подготовила онлайн-квест по избирательному праву «Я голосую!». Квест проводится в рамках подготовки к единому дню голосования 10 сентября.



Квест можно пройти по ссылке: https://madte.st/qnpFTIek.



- Участники, набравшие достаточное количество баллов, получат возможность бесплатно посетить смотровую площадку Национальной библиотеки, расположенную на седьмом этаже, - сообщили в библиотеке.



Авторские изображения для квеста подготовила художник Александра Гармаева.



Кроме того, посетителям обзорных экскурсий, которые проводятся в Национальной библиотеке каждую неделю с понедельника по четверг (кроме последнего четверга месяца), будет предложена настольная игра «Я голосую!» по мотивам онлайн-квеста. Участники, набравшие большее количество баллов, получат приятные призы от библиотеки.



Онлайн-квест и настольная игра для посетителей обзорных экскурсий по Национальной библиотеке будут действовать с 10 августа по 10 сентября включительно.





Возрастное ограничение 12+



