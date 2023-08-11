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Жителей Бурятии приглашают на онлайн-квест по избирательному праву

Жителей Бурятии приглашают на онлайн-квест по избирательному праву
Общество, 
Принять участие в нём можно до 10 сентября

Национальная библиотека Бурятии подготовила онлайн-квест по избирательному праву «Я голосую!». Квест проводится в рамках подготовки к единому дню голосования 10 сентября.

Квест можно пройти по ссылке: https://madte.st/qnpFTIek.

- Участники, набравшие достаточное количество баллов, получат возможность бесплатно посетить смотровую площадку Национальной библиотеки, расположенную на седьмом этаже, - сообщили в библиотеке.

Авторские изображения для квеста подготовила художник Александра Гармаева.

Кроме того, посетителям обзорных экскурсий, которые проводятся в Национальной библиотеке каждую неделю с понедельника по четверг (кроме последнего четверга месяца), будет предложена настольная игра «Я голосую!» по мотивам онлайн-квеста. Участники, набравшие большее количество баллов, получат приятные призы от библиотеки.

Онлайн-квест и настольная игра для посетителей обзорных экскурсий по Национальной библиотеке будут действовать с 10 августа по 10 сентября включительно.


Возрастное ограничение 12+

квест выборы

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