Принять участие в нём можно до 10 сентября
Национальная библиотека Бурятии подготовила онлайн-квест по избирательному праву «Я голосую!». Квест проводится в рамках подготовки к единому дню голосования 10 сентября.
Квест можно пройти по ссылке: https://madte.st/qnpFTIek.
- Участники, набравшие достаточное количество баллов, получат возможность бесплатно посетить смотровую площадку Национальной библиотеки, расположенную на седьмом этаже, - сообщили в библиотеке.
Авторские изображения для квеста подготовила художник Александра Гармаева.
Кроме того, посетителям обзорных экскурсий, которые проводятся в Национальной библиотеке каждую неделю с понедельника по четверг (кроме последнего четверга месяца), будет предложена настольная игра «Я голосую!» по мотивам онлайн-квеста. Участники, набравшие большее количество баллов, получат приятные призы от библиотеки.
Онлайн-квест и настольная игра для посетителей обзорных экскурсий по Национальной библиотеке будут действовать с 10 августа по 10 сентября включительно.
Возрастное ограничение 12+
Жителей Бурятии приглашают на онлайн-квест по избирательному праву
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