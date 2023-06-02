В Бурятии можно пройти медико-социальную экспертизу дистанционно

МСЭ проведут заочно, только по документам из медицинской организации



Жители Бурятии с 1 июня могут пройти медико-социальную экспертизу дистанционно. По данным министерства соцзащиты РБ, в республике на 1 июня 2023 года 75 700 граждан с инвалидностью. Из этого числа 33 570 человек проживают в г. Улан-Удэ.



- С 1 июня 2023 года станет возможным дистанционное проведение медико-социальной экспертизы. Воспользоваться таким форматом смогут граждане, которые не согласны с решением местного бюро МСЭ и хотели бы привлечь региональных или федеральных экспертов к рассмотрению своей ситуации. Документ подготовлен в связке с новыми правилами установления инвалидности, которые действуют с 1 июля 2022 года. Это позволяет пройти экспертизу заочно, без личных визитов, только по документам из медицинской организации. При этом выбрать формат проведения экспертизы можно ещё в поликлинике, - пояснили в региональном министерстве соцзащиты.



Напомним, для повышения качества, объективности и скорости проведения медико-социальных экспертиз, бюро МСЭ уже перешли на электронное взаимодействие с медицинскими организациями. Для того, чтобы избежать возврата документов граждан на дообследования, был установлен исчерпывающий перечень обследований, действительно необходимый для экспертизы при различных нозологиях. Документы направляются на рассмотрение, как только собраны достаточные для проведения экспертизы сведения: в ряде случаев МСЭ начинается ещё во время прохождения лечения гражданином.



Независимо от формы проведения МСЭ (очно или заочно), обжаловать решение бюро можно в главном бюро МСЭ по региону в течение одного месяца с момента проведения экспертизы. Для этого необходимо обратиться в бюро МСЭ, непосредственно проводившее экспертизу, или непосредственно в главное бюро МСЭ по региону. Если и в главном (региональном) бюро получен отказ, гражданин вправе обжаловать его уже в федеральном бюро. Подать заявление на обжалование, как и на пересмотр или проведение экспертизы можно как в письменном виде, так и через портал Госуслуги.



