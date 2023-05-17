В Чите выбрали логотип Дня города

Победительницей стала ученица четвёртого класса



В столице Забайкальского края завершился муниципальный конкурс по созданию логотипа ко Дню города. Лучшим признан вариант, разработанный ученицей 4-го класса центральной детской художественной школы Дарьей П. (преподаватель Марина Кузьмина).



- Он полностью соответствует заявленной тематике, призванной отразить 370-летие вхождения Забайкалья в состав Российского государства, - сообщает пресс-служба администрации города Чита.



Этот логотип будет использоваться во всех информационных пространствах краевого центра в связи с празднованием Дня города Читы в текущем году.



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