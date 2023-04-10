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Выставка «Семейские краски» пройдёт в Бурятии

Выставка «Семейские краски» пройдёт в Бурятии
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Мероприятие состоится в Тарбагатае

В селе Тарбагатай в Бурятии состоится ежегодная выставка-конкурс народных художественных промыслов, ремесел и мастеров под названием «Семейские краски». Выставка посвящена 90-летнему юбилею Тарбагатайского района.

- Участие в выставке-конкурсе может принять любой желающий как индивидуально, так и в составе объединения. Принимаются качественно выполненные работы, в различных жанрах народно-художественного промысла, - сообщили в администрации района.

Попробовать свои силы можно в резьбе по дереву, росписи по дереву, плетении, в шитье, ткачестве, вышивке и т.п. Не принимаются работы из бумаги и картона.

Откроются «Семейские краски» 21 апреля в центре дополнительного образования детей «Радуга талантов».

Работы и заявки на участие в выставке-ярмарке принимаются до 17 апреля 2023 года по адресу: Тарбагатай, улица Некрасова, 5 «в», сектор по туризму Тарбагатайского района.


Возрастное ограничение 12+
выставка семейские

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