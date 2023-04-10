Выставка «Семейские краски» пройдёт в Бурятии

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В селе Тарбагатай в Бурятии состоится ежегодная выставка-конкурс народных художественных промыслов, ремесел и мастеров под названием «Семейские краски». Выставка посвящена 90-летнему юбилею Тарбагатайского района.- Участие в выставке-конкурсе может принять любой желающий как индивидуально, так и в составе объединения. Принимаются качественно выполненные работы, в различных жанрах народно-художественного промысла, - сообщили в администрации района.Попробовать свои силы можно в резьбе по дереву, росписи по дереву, плетении, в шитье, ткачестве, вышивке и т.п. Не принимаются работы из бумаги и картона.Откроются «Семейские краски» 21 апреля в центре дополнительного образования детей «Радуга талантов».Работы и заявки на участие в выставке-ярмарке принимаются до 17 апреля 2023 года по адресу: Тарбагатай, улица Некрасова, 5 «в», сектор по туризму Тарбагатайского района.