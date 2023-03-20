В Буддийском университете вводят меры по поддержке бурятского языка
В Бурятии студенты-хувараки Буддийского университета «Даши Чойнхорлин» имени Дамбы Даржи Заяева начали изучение монгольского языка. Такое решение было принято на собрании Буддийской традиционной Сангхи России под руководством XXIV Пандито Хамбо-ламы Дамбы Аюшеева.
- Такие меры поддержки бурятского языка мы вынуждены вводить даже в Буддийском университете, так как наши студенты первых курсов уже приходят без знания бурятского языка, - сообщает пресс-служба Сангхи. – Основой любой религии всегда являлось знание родного языка. Тем более что ламам нужно знать переводы тибетских и санскритских текстов, а переводить с тибетского на бурятский или монгольский язык проще и легче в понимании. Тем более нам придётся общаться с верующими, где разговор будет идти на бурятском языке.
В Бурятии хувараков научат монгольскому языку
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