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В Улан-Удэ стартовал конкурс масленичных чучел

В Улан-Удэ стартовал конкурс масленичных чучел
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Трём победителям достанутся призы

В Улан-Удэ принимаются заявки на участие в конкурсе на лучшую куклу-чучело «Боярыня Масленица». Мероприятие проходит в рамках празднования Масленицы в парке «Юбилейный».

Участниками конкурса могут быть как индивидуальные авторы кукол, так и авторские коллективы (семейные, трудовые, школьные, студенческие, смешанные и т.д.).

Требования, предъявляемые к работам:
- Высота куклы-чучела должна быть не менее 1,5 метра, но не более 2 метров;
- Чучело должно быть изготовлено из натуральных материалов;
- Необходимо предусмотреть возможность установки куклы на открытой площадке. Куклы должны иметь устойчивую подставку: крестовину, специальную опору и т.п.

Основные критерии оценки: яркая самобытность; размеры (высота, массивность); создание масленичных чучел в соответствии с традициями (чучело должно быть без детализации лица); необычный подход (использование нестандартных материалов, техник, приёмов и приспособлений). Предусмотрено три призовых места с грамотами и призами.

Для участия в конкурсе необходимо в срок до 24 февраля заполнить заявку и вместе с фотографией работы направить на электронную почту: [email protected] В теме письма необходимо указать «Конкурс «Боярыня Масленица».

Подробности о конкурсе и положение можно посмотреть на сайте дирекции по паркам Улан-Удэ, сообщает пресс-служба учреждения.

Возрастное ограничение: 0+.
Улан-Удэ конкурс Масленица куклы парки отдыха

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