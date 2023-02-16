В Улан-Удэ покажут орнаменты и узоры мира

В музее города начнёт работу выставка декоративно прикладного творчества



18 февраля в столице Бурятии откроется выставка декоративно прикладного творчества «Минии тоонто – моя малая Родина» учащихся Сотниковской СОШ. Мероприятие пройдёт в музее истории города Улан-Удэ и приурочено к столетию республики, 110-летию Сотниковской средней общеобразовательной школы и 15-летию регионального образовательного проекта «Наследие».



В экспозиции будут представлены свыше 50 работ учащихся школы. Основная тема выставки – современная интерпретация национальных орнаментов и узоров народов мира. Особое внимание уделено орнаментам Бурятии: «yлзы», «черепаха-шоу», «инь и янь», «дхарма» и другие. Все работы выполнены в технике квиллинг (бумагокручение) и её видов: классический, объёмный, графический, бихайв. Об этом сообщает пресс-служба музея.



Возрастное ограничение: 6+.

