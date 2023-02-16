Победительницы будут награждены призами
В столице Бурятии стартует конкурс «Длинная коса – девичья краса», приуроченный к празднованию «Широкой Масленицы». Участницами могут стать жительницы города Улан-Удэ в возрасте от трёх лет и страше.
Конкурс проведут в парке «Юбилейный» 26 февраля с 14:00 до 15:00 на баскетбольной площадке за главной сценой парка. Организаторы измеряют длину косы, заплетённой из трёх прядей, от нижней линии роста волос.
Заявки принимаются до 24 февраля на электронную почту: [email protected] с пометкой «Заявка на конкурс «Длинная коса – девичья краса».
Обладательницы самых длинных кос будут награждены призами, сообщает пресс-служба дирекции по паркам культуры и отдыха г. Улан-Удэ.
Возрастное ограничение: 0+.
Жительницы Улан-Удэ померятся косами
Общество, Фото:
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