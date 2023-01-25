В Бурятии «тушили пожар» в отделе вневедомственной охраны









В посёлке Усть-Баргузин сотрудники отдела вневедомственной охраны по Баргузинскому и Курумканскому районам провели комплексные занятия по пожарной безопасности на собственном объекте.Личный состав отработал методы эвакуации людей и материальных ценностей, способы и приёмы подачи огнетушащих средств при ликвидации возгораний, а также взаимодействие с пожарными.- Зачастую наши наряды оказываются на месте возгорания, и им крайне необходимо чётко знать порядок действий в сложившейся ситуации. Поэтому подобные совместные пожарно-тактические учения представляют собой хорошую учебно-методическую базу для отработки навыков несения службы в экстренных ситуациях, - отметил начальник отдела майор полиции Юрий Мисюркеев.В пресс-службе Росгвардии по Бурятии отметили, что в «ходе тренировки росгвардейцы и огнеборцы показали высокий уровень слаженности действий».