На маршруте № 95 в Улан-Удэ появятся ещё два автобуса

Их число увеличится до четырёх













На маршрут № 95 в столице Бурятии добавили два новых автобуса среднего класса ПАЗ. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Транспорт выйдет на дороги уже в ближайший четверг, 19 января. В мэрии опубликовали график движения.Автобусы № 95 курсируют от микрорайона Аршан до «Энергетика». Ранее в этом направлении ходили только две единицы транспорта. «Таким образом, число рейсов на популярном маршруте значительно увеличится», – подчеркнули в мэрии.