В Улан-Удэ маэстро Владимир Рылов представит моноспектакль

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Он прочтёт повесть «Метель» под звуки сюиты



11 декабря в Бурятском государственном академическом театра оперы и балета состоится вечер хоровой музыки «Воспевая отчий край».



На вечере хоровой музыки зрителей ожидает маленький моноспектакль. Художественный руководитель театра маэстро Владимир Рылов прочтёт повесть Александра Пушкина «Метель». Она прозвучит под звуки одноименной сюиты Георгия Свиридова, сообщили в пресс-службе оперного театра.



- Метель – это одна из замечательных повестей Александра Сергеевича Пушкина. А тон музыки Свиридова кристально чист. Именно эта чистота заставляет сердца трепетать от восторга. Он умел заставить преломляться в своих нотах все грани бескрайнего русского художественного сознания. В свиридовские звуковые зеркала слушатели смотрятся, трепетно замирая... — отметил художественный руководитель Бурятского государственного академического театра оперы и балета Владимир Рылов.



Цикл музыкальных иллюстраций к «Метели» состоит из девяти картин, которые следуют сюжету произведения («Тройка», «Вальс», «Весна и осень», «Романс», «Пастораль», «Военный марш», «Венчание», «Отзвуки вальса», «Зимняя дорога»). Автор шаг за шагом следует за поэтом, создавая «метельные» взлёты и падения, бережно сохраняя традиции пушкинской эпохи, придавая ей ещё больше одухотворённости своей необыкновенной музыкой. Произведения Георгия Свиридова прозвучат в исполнении симфонического оркестра под руководством маэстро Владимира Рылова, хора и солистов Бурятского государственного академического театра оперы и балета.



Во втором отделении вниманию слушателей будут представлены песни композиторов Бурятии, хоровые сочинения Георгия Свиридова и Владимира Рылова. Программа исполняется хором a cappella (без сопровождения). Вместе с академическим хором театра на сцену выйдут солисты оперы Билигма Ринчинова, Ольга Жигмитова, Бадма Гомбожапов, Эдуард Жагбаев, Елена Мохосова, Чингис Иванов.



Как отметила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева, это отличная возможность сходить в театр по «Пушкинской карте», ведь 31 декабря деньги на ней сгорают. Отметим, Бурятский театр оперы и балета является одним из лидеров в ДФО по посещаемости по «Пушкинской карте».





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