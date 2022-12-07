07 декабря

06 декабря

Популярное

В Улан-Удэ маэстро Владимир Рылов представит моноспектакль

В Улан-Удэ маэстро Владимир Рылов представит моноспектакль
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Он прочтёт повесть «Метель» под звуки сюиты

11 декабря в Бурятском государственном академическом театра оперы и балета состоится вечер хоровой музыки «Воспевая отчий край».

На вечере хоровой музыки зрителей ожидает маленький моноспектакль. Художественный руководитель театра маэстро Владимир Рылов прочтёт повесть Александра Пушкина «Метель». Она прозвучит под звуки одноименной сюиты Георгия Свиридова, сообщили в пресс-службе оперного театра.

- Метель – это одна из замечательных повестей Александра Сергеевича Пушкина. А тон музыки Свиридова кристально чист. Именно эта чистота заставляет сердца трепетать от восторга. Он умел заставить преломляться в своих нотах все грани бескрайнего русского художественного сознания. В свиридовские звуковые зеркала слушатели смотрятся, трепетно замирая... — отметил художественный руководитель Бурятского государственного академического театра оперы и балета Владимир Рылов.

Цикл музыкальных иллюстраций к «Метели» состоит из девяти картин, которые следуют сюжету произведения («Тройка», «Вальс», «Весна и осень», «Романс», «Пастораль», «Военный марш», «Венчание», «Отзвуки вальса», «Зимняя дорога»). Автор шаг за шагом следует за поэтом, создавая «метельные» взлёты и падения, бережно сохраняя традиции пушкинской эпохи, придавая ей ещё больше одухотворённости своей необыкновенной музыкой. Произведения Георгия Свиридова прозвучат в исполнении симфонического оркестра под руководством маэстро Владимира Рылова, хора и солистов Бурятского государственного академического театра оперы и балета.

Во втором отделении вниманию слушателей будут представлены песни композиторов Бурятии, хоровые сочинения Георгия Свиридова и Владимира Рылова. Программа исполняется хором a cappella (без сопровождения). Вместе с академическим хором театра на сцену выйдут солисты оперы Билигма Ринчинова, Ольга Жигмитова, Бадма Гомбожапов, Эдуард Жагбаев, Елена Мохосова, Чингис Иванов.

Как отметила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева, это отличная возможность сходить в театр по «Пушкинской карте», ведь 31 декабря деньги на ней сгорают. Отметим, Бурятский театр оперы и балета является одним из лидеров в ДФО по посещаемости по «Пушкинской карте».


Возрастное ограничение 6+
театр оперы и балета

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ маэстро Владимир Рылов представит моноспектакль
В Улан-Удэ маэстро Владимир Рылов представит моноспектакль
Общество, 07.12.2022
Он прочтёт повесть «Метель» под звуки сюиты
Молодёжи с севера Бурятии негде устраивать дискотеки
Молодёжи с севера Бурятии негде устраивать дискотеки
Общество, 07.12.2022
Молодым людям приходится ездить на танцы в соседнее село
В Иркутской области появился «борцовский табун» из бурятских лошадей
В Иркутской области появился «борцовский табун» из бурятских лошадей
Общество, 07.12.2022
Местным борцам подарили 16 кобылиц и 10 жеребят
В Бурятии ищут хозяина родившей на улице коровы
В Бурятии ищут хозяина родившей на улице коровы
Общество, 07.12.2022
Местные жители переживают, что телёнок может получить холодовую травму
Улан-удэнцы назвали самые желанные подарки на Новый год
Улан-удэнцы назвали самые желанные подарки на Новый год
Общество, 07.12.2022
Они мечтают о деньгах, отдыхе и гаджетах
В Улан-Удэ снежные накаты на дорогах срезает грейдер
В Улан-Удэ снежные накаты на дорогах срезает грейдер
Общество, 07.12.2022
Основная часть уборки снега проводится в ночное время
В Улан-Удэ дети ходят в школу, рискуя жизнью
В Улан-Удэ дети ходят в школу, рискуя жизнью
Общество, 07.12.2022
Они в любой момент рискуют угодить под колёса автомобилей
Жители Бурятии вместе со всей страной полюбили натуральные продукты
Жители Бурятии вместе со всей страной полюбили натуральные продукты
Общество, 07.12.2022
Они стали покупать молочку, мясо и свежие овощи у местных фермеров
Режиссёр Олег Юмов вновь удивил жителей Бурятии
Режиссёр Олег Юмов вновь удивил жителей Бурятии
Общество, 07.12.2022
В Улан-Удэ состоялась премьера спектакля «Ой» 
В Бурятии подарили клюшку лучшей болельщице
В Бурятии подарили клюшку лучшей болельщице
Общество, 07.12.2022
Школьница два дня болела за хоккеистов
В Бурятии родилась королевская двойня
В Бурятии родилась королевская двойня
Общество, 07.12.2022
В семье одновременно появились дочка и сын

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^