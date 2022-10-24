В Улан-Удэ определили лучших чтецов на бурятском языке

Награждение победителей состоится 27 октября
18 и 19 октября в Улан-Удэ состоялся конкурс чтецов «Книга твоим голосом на бурятском языке». Мероприятие прошло в национальной библиотеке республики в рамках недели бурятского языка.
Всего приняло участие за два дня 63 человека. Взрослые участники конкурса декламировали стихи Намжила Нимбуева на бурятском языке, читали разные отрывки из героического эпоса «Гэсэр» и рассказ молодого автора Филипп Стефани. Очень хорошо выступили преподаватели школ, руководители различных творческих коллективов и люди старшего возраста. В конкурсе также приняло участие много детей: учащиеся с 1 по 10 классы республиканского Бурятского национального лицея-интерната №1, ученики детской школы искусств №8 г. Улан-Удэ и просто дети, пришедшие вместе с родителями на конкурс разных возрастов.
В номинации «Лучший чтец» среди детей (от 7 до 17 лет) было определено 3 победителя:
1 место – Санжима Б., 8 класс, РБНЛИ № 1;
2 место – Арсалан Л., 1 класс, РБНЛИ № 1;
3 место – Нарана Т., 3 класс, детская школа искусств № 8 г. Улан-Удэ.
Специальные (дополнительные) номинации среди детей (от 7 до 17 лет):
- Лучшее исполнение стихотворения – Ринчин С., 4 класс, РБНЛИ № 1;
- Лучшее исполнение прозы – Сэлмэг Ц.,10 класс, РБНЛИ № 1;
- Самое эмоциональное прочтение – Алтана Д., 1класс, РБНЛИ №1;
- Самое выразительное исполнение – Агван Ч., 3 класс, детская школа искусств № 8 г. Улан-Удэ;
- Самый обаятельный чтец – Александра Н., 3 класс, детская школа искусств № 8 г. Улан-Удэ
В номинации «Лучший чтец» среди взрослых (от 18 и старше лет) победителями и призёрами стали:
1 место – Жамбалова Сэлмэг Чимитцыреновна;
2 место – Дамбаева Балма Дашидоржиевна;
3 место – Игнатьева Ринчин-Ханда Данзановна.
Специальные (дополнительные) номинации среди взрослых (от 18 и старше лет):
- Лучшее исполнение стихотворения - Будаева Оюна Чимитовна;
- Лучшее исполнение прозы - Намжилова Бэлигма Цыреновна;
- Самое эмоциональное прочтение - Гармаева Жанна Зориктуевна;
- Самое выразительное исполнение - Балданов Бальжинима Очирович;
- Самый обаятельный чтец - Цыренжапова Эренжид Михайловна.
Торжественное награждение состоится 27 октября, в 15:00, в музыкальной гостиной национальной библиотеки Бурятии, на 3 этаже. Об этом сообщает пресс-служба библиотеки.
В Улан-Удэ определили лучших чтецов на бурятском языке
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