В Улан-Удэ определили лучших чтецов на бурятском языке

Общество, Фото: пресс-служба нацбиблиотеки РБ

Награждение победителей состоится 27 октября



18 и 19 октября в Улан-Удэ состоялся конкурс чтецов «Книга твоим голосом на бурятском языке». Мероприятие прошло в национальной библиотеке республики в рамках недели бурятского языка.



Всего приняло участие за два дня 63 человека. Взрослые участники конкурса декламировали стихи Намжила Нимбуева на бурятском языке, читали разные отрывки из героического эпоса «Гэсэр» и рассказ молодого автора Филипп Стефани. Очень хорошо выступили преподаватели школ, руководители различных творческих коллективов и люди старшего возраста. В конкурсе также приняло участие много детей: учащиеся с 1 по 10 классы республиканского Бурятского национального лицея-интерната №1, ученики детской школы искусств №8 г. Улан-Удэ и просто дети, пришедшие вместе с родителями на конкурс разных возрастов.



В номинации «Лучший чтец» среди детей (от 7 до 17 лет) было определено 3 победителя:

1 место – Санжима Б., 8 класс, РБНЛИ № 1;

2 место – Арсалан Л., 1 класс, РБНЛИ № 1;

3 место – Нарана Т., 3 класс, детская школа искусств № 8 г. Улан-Удэ.



Специальные (дополнительные) номинации среди детей (от 7 до 17 лет):

- Лучшее исполнение стихотворения – Ринчин С., 4 класс, РБНЛИ № 1;

- Лучшее исполнение прозы – Сэлмэг Ц.,10 класс, РБНЛИ № 1;

- Самое эмоциональное прочтение – Алтана Д., 1класс, РБНЛИ №1;

- Самое выразительное исполнение – Агван Ч., 3 класс, детская школа искусств № 8 г. Улан-Удэ;

- Самый обаятельный чтец – Александра Н., 3 класс, детская школа искусств № 8 г. Улан-Удэ



В номинации «Лучший чтец» среди взрослых (от 18 и старше лет) победителями и призёрами стали:

1 место – Жамбалова Сэлмэг Чимитцыреновна;

2 место – Дамбаева Балма Дашидоржиевна;

3 место – Игнатьева Ринчин-Ханда Данзановна.



Специальные (дополнительные) номинации среди взрослых (от 18 и старше лет):

- Лучшее исполнение стихотворения - Будаева Оюна Чимитовна;

- Лучшее исполнение прозы - Намжилова Бэлигма Цыреновна;

- Самое эмоциональное прочтение - Гармаева Жанна Зориктуевна;

- Самое выразительное исполнение - Балданов Бальжинима Очирович;

- Самый обаятельный чтец - Цыренжапова Эренжид Михайловна.



Торжественное награждение состоится 27 октября, в 15:00, в музыкальной гостиной национальной библиотеки Бурятии, на 3 этаже. Об этом сообщает пресс-служба библиотеки.



