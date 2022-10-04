Это стало возможным благодаря сервису «Забытые вещи»
С начала 2022 года пассажирам на Восточно-Сибирской железной дороге возвращено свыше 960 вещей, забытых в поездах дальнего следования.
- Основная часть обращений к сервису «Забытые вещи» (порядка 80%) связана с поиском телефонов и аксессуаров к ним, а также документов и предметов одежды. Однако среди утерянного имущества встречаются и необычные вещи: так, за последние три месяца пассажирам были возвращены забытые в поезде валенки, ласты, гитары, самокат, удочки, радиоантенна и штатив для фотоаппарата, - сообщили в пресс-службе ВСЖД.
Забытое в вагоне имущество удаётся найти и вернуть владельцам в 98% случаев.
Валенки, ласты и удочки вернули забывчивым пассажирам ВСЖД
Общество, Фото:
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