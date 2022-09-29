В Улан-Удэ двум осуждённым предоставили отпуск за пределами колонии

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Женщины заслужили отдых за активное участие в жизни учреждения



В улан-удэнской исправительной колонии №7 двум осуждённым предоставлены выезда в отпуск за пределы исправительного учреждения. Эту возможность они получили за активное участие в культурно-массовых мероприятиях, примерное поведение и добросовестное отношение к труду.



Женщины воспользовались выездами для предварительного решения вопросов трудового и бытового устройства после освобождения.



По словам сотрудников воспитательного отдела учреждения, такая возможность помогает осуждённым не только успешно ресоциализироваться и адаптироваться, после освобождения из мест лишения свободы, но и предотвратить рецидивную преступность, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

