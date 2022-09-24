Житель Бурятии получил условный срок за спиленные сосны



В конце марта 2022 года житель Бурятии, попросив у родственников трактор с погрузочным устройством и тележкой, выехал в лес, где спилил 22 сосны, погрузил заготовленную древесину на тележку и вывез домой.



Он причинил государственному лесному фонду РФ ущерб в крупном размере на сумму 146 041 рубль.



Через несколько дней к мужчине приехал участковый. Увидев во дворе дома тележку с древесиной, полицейский спросил разрешительные документы на заготовку леса, которых у гражданина не оказалось, и ему пришлось признаться в незаконной рубке леса.



- Не дожидаясь суда, гражданин А. в ходе следствия по делу возместил причинённый преступлением ущерб в полном объёме, убрал место незаконной рубки от порубочных остатков, - сообщают в Еравнинском районном суде.



Приговором суда от 19 июля 2022 года житель района признан виновным, ему назначено с учётом наличия ряда смягчающих наказание обстоятельств наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы, условно с испытательным сроком 2 года.



Приговор вступил в законную силу.

