Участников ждут три соревновательные беговые дистанции
С 21 по 26 августа 2022 года пройдёт фестиваль горного бега «Тропа Саянского Барса» в Окинском районе Бурятии. «В месте невероятной красоты и силы — в горах Восточного Саяна», - уточняют организаторы.
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- На соревнованиях тесно переплетутся бег и природа. Спорт — неотъемлемая часть жизни. А природа вдохновляет, мотивирует и помогает достичь цели. В живописном месте соберутся по-настоящему увлечённые бегом люди и поделятся друг с другом опытом, идеями, впечатлениями, - сообщают в туристском информационном центре «Байкал».
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Участников ждут три соревновательные беговые дистанции на: 5, 10 и 33 км. Главная изюминка мероприятия — двухдневный поход в быстром темпе на 35 км в Долину Вулканов.
Возрастное ограничение 18+
В Бурятии пройдёт фестиваль горного бега
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