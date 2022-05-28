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В Улан-Удэ официально открыли мотосезон

В Улан-Удэ официально открыли мотосезон
Общество,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Открытие мотосезона проходит в стиле «Пиратов Карибского моря»

Официальное открытие мотосезона проходит 28 мая в Улан-Удэ. Колонна стартовала от ТЦ «Мёд».

Более 200 мотоциклистов Бурятии, Иркутска, Читы и Монголии следуют организованной колонной по улицам Улан-Удэ.


Ранее анонсировали, что в этом году открытие мотосезона пройдёт в стиле «Пираты Карибского моря». Мотоциклистов просили использовать пиратские костюмы и тематические аксессуары.

Одними из первых в колонне поехали представители мотоклуба «Оппозит», за ними мотоциклисты из других городов, далее мотоциклы типа чопперы, круизеры, дорожники, турэндуро, эндуро, спорты, максискутеры, затем скутеры, мопеды, квадроциклы.

Отметим, 2019 году открытие мотосезона проходило в стиле «Безумного Макса». В том числе на мотоцикле проехался нынешний мэр города Улан-Удэ Игорь Шутенков (тогда он ещё был в должности «и.о.»). Фоторепортаж можно посмотреть по ссылке
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