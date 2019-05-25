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В Улан-Удэ прошло открытие мотосезона в стиле «Безумного Макса»: фоторепортаж

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
На мероприятие прибыли байкеры из других городов, Монголии. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко

Сегодня в Улан-Удэ прошло открытие мотосезона. Стадион БГУ, откуда должны были стартовать участники, собрал около сотни байкеров со всех мотоклубов и мотосообществ республики. В настоящее время в Улан-Удэ действуют клубы «Оппозит», «Мотопираты», «Два колеса», мотосообщество «Стальные носороги», женский мотоклуб «Байкальские ангелы» и мотосообщество ФЗМ. На эффектное мероприятие прибыли и мотоциклисты из Читы, Иркутска, Ангарска, Усолья-Сибирского и из соседней Монголии.

Мероприятие было запланировано провести в стиле «Безумного Макса», однако многие участники не оделись и не оформили свои мотоциклы, согласно задумке организаторов. Но нашлись и те, кто смело поэкспериментировал с образами, придумал костюм. Автора лучшего костюма обещали наградить.

Организатор мероприятия, руководитель клуба «Оппозит» Евгений Яковлев познакомил почётного гостя - и.о. руководителя администрации Улан-Удэ Игоря Шутенкова - с участниками и рассказал о деятельности клубов.

Обращаясь к присутствующим, Игорь Шутенков отметил, что сегодня мотодвижение - это не просто экстрим и быстрая езда, это, прежде всего, нравственные ценности. Поделился с журналистами, что на мотоцикл сел ещё в 14 лет, и это было его первое транспортное средство.

Он пожелал всем участникам мотопробега хороших эмоций, здоровья и удачи.

Кроме того, и.о. руководителя администрации Улан-Удэ сделал круг почёта на мотоцикле Harley-Davidson.

И на своей странице в «Инстаграме» Игорь Шутенков разместил снимки с открытия мотосезона, подписав фотографии так: «Кожаная куртка, рёв мотора и встречный ветер! Адреналин зашкаливал. Прокатился сегодня на открытии мотосезона. Вспомнил чувство полёта и безграничную свободу юношества. Студентом катал на «Урале». Ездил в кварталах и в ближние районы».

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Кожаная куртка, рёв мотора и встречный ветер! Адреналин зашкаливал. Прокатился сегодня на открытии мотосезона. Вспомнил чувство полёта и безграничную свободу юношества. Студентом катал на «Урале». Ездил в кварталах и в ближние районы. Девушка на фото рядом - Наталья, замечательный сотрудник ГИБДД Наталья прекрасно обеспечила порядок и соблюдение ПДД. Фото, где много девчат - это мотоклуб «БАЙКальские ангелы». На открытие приехали мотоциклисты из соседних регионов: Чита, Могоча, Петровск-Забайкальский, Иркутск, Ангарск, Усолье-Сибирское, Слюдянка. Также посещают мероприятие мотоклубы Монголии. Ещё раз поздравляю с открытием мотосезона! #уланудэ #городдлялюдей

Публикация от Игорь Шутенков (@igorshutenkov)



После торжественного построения колонны состоялся мотопробег до лагеря «Огонек», где прошла праздничная программа.
байкеры мотопробег
 
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