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В Бурятии коронавирус вновь скакнул вверх

В Бурятии коронавирус вновь скакнул вверх
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
На минимальном уровне COVID-19 продержался всего два дня

Заболеваемость COVID-19 в Бурятии не смогла удержаться на очень низких позициях. За минувшие сутки коронавирус выявили у 41 человека.

При этом позавчера было всего 11 новых заболевших, а днём ранее – 17. Таких низких цифр в Бурятии не было, можно сказать, с первых дней пандемии, и точно не было ни в 2022 году, ни в 2021-м. Сейчас же показатели вернулись на более привычный уровень в несколько десятков заболевших за сутки.

За всё время пандемии в Бурятии зарегистрировано 135 848 подтверждённых случаев заболеваний COVID-19. Из них 44% (60 039) приходится на жителей Улан-Удэ.

С начала пандемии коронавирус унёс жизни 3001 жителя республики.

Накануне скончался один больной ковидом. Известно, что это был пожилой человек (старше 65 лет). Отметим, ситуация со смертностью в последнее время значительно улучшилась, так, позавчера не было ни одного летального исхода, и такие дни теперь происходят всё чаще.

Число госпитализированных опустилось ниже 200. На утро 27 апреля в стационарах получают лечение 197 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. За предыдущие сутки госпитализировано 17 человек.

50 больных лежат в отделениях реанимации. На ИВЛ – всего шесть человек.

На амбулаторном лечении и наблюдении находится 346 человек (+20 за сутки).

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии мероприятия по профилактике COVID-19 продлили до 31 мая.

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