В Бурятии коронавирус вновь скакнул вверх





Накануне скончался один больной ковидом. Известно, что это был пожилой человек (старше 65 лет). Отметим, ситуация со смертностью в последнее время значительно улучшилась, так, позавчера не было ни одного летального исхода, и такие дни теперь происходят всё чаще.



Число госпитализированных опустилось ниже 200. На утро 27 апреля в стационарах получают лечение 197 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. За предыдущие сутки госпитализировано 17 человек.



50 больных лежат в отделениях реанимации. На ИВЛ – всего шесть человек.



На амбулаторном лечении и наблюдении находится 346 человек (+20 за сутки).



Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии



С начала пандемии коронавирус унёс жизни 3001 жителя республики.Накануне скончался один больной ковидом. Известно, что это был пожилой человек (старше 65 лет). Отметим, ситуация со смертностью в последнее время значительно улучшилась, так, позавчера не было ни одного летального исхода, и такие дни теперь происходят всё чаще.Число госпитализированных опустилось ниже 200. На утро 27 апреля в стационарах получают лечение 197 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. За предыдущие сутки госпитализировано 17 человек.50 больных лежат в отделениях реанимации. На ИВЛ – всего шесть человек.На амбулаторном лечении и наблюдении находится 346 человек (+20 за сутки).Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии мероприятия по профилактике COVID-19 продлили до 31 мая

Заболеваемость COVID-19 в Бурятии не смогла удержаться на очень низких позициях. За минувшие сутки коронавирусПри этом позавчера было всего 11 новых заболевших, а днём ранее – 17. Таких низких цифр в Бурятии не было, можно сказать, с первых дней пандемии, и точно не было ни в 2022 году, ни в 2021-м. Сейчас же показатели вернулись на более привычный уровень в несколько десятков заболевших за сутки.За всё время пандемии в Бурятии зарегистрированоподтверждённых случаев заболеваний COVID-19. Из них 44% (60 039) приходится на жителей Улан-Удэ.