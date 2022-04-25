Изменения внесены в «антикоронавирусный» указ главы Бурятии
В Бурятии мероприятия по профилактике COVID-19 продлили до 31 мая.
- В указ главы Бурятии № 44 «О дополнительных мерах по защите населения и территории от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса» внесены изменения, согласно которым все действующие мероприятия продлены по 31 мая 2022 года, - сообщает правительство республики.
Речь идёт о частичном масочном режиме и дезинфекции на предприятиях.
Гражданам, находящимся в республике, необходимо использовать маски:
- при посещении кинотеатров, театрально-зрелищных учреждений, организаций культурно-досугового типа;
- при посещении медицинских организаций;
- при посещении организаций социального обслуживания стационарного типа;
- при посещении детсадов лицами, не являющимися сотрудниками организаций;
- при посещении автовокзалов, железнодорожных вокзалов, аэропортов;
- зрителями при проведении физкультурных и спортивных мероприятий в закрытых спортивных сооружениях.
Сохраняется обязанность организаций и индивидуальных предпринимателей обеспечить организацию и проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий в соответствии с методическими рекомендациями Роспотребнадзора:
- не допускать на рабочее место работников с признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель, одышка и др.),
- проводить обязательную дезинфекцию контактных поверхностей (мебели, оргтехники и других) в течение рабочего дня с периодичностью каждые два часа,
- использовать в помещениях оборудование по обеззараживанию воздуха (по возможности),
- обеспечить регулярное (каждые два часа) проветривание рабочих помещений и другие мероприятия.
Также сохраняется рекомендации предоставлять работникам, проходящим вакцинацию против коронавируса два оплачиваемых выходных дня.
В Бурятии частичный масочный режим продлили до 31 мая
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