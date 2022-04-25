В Бурятии частичный масочный режим продлили до 31 мая

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Изменения внесены в «антикоронавирусный» указ главы Бурятии



В Бурятии мероприятия по профилактике COVID-19 продлили до 31 мая.



- В указ главы Бурятии № 44 «О дополнительных мерах по защите населения и территории от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса» внесены изменения, согласно которым все действующие мероприятия продлены по 31 мая 2022 года, - сообщает правительство республики.



Речь идёт о частичном масочном режиме и дезинфекции на предприятиях.



Гражданам, находящимся в республике, необходимо использовать маски:



- при посещении кинотеатров, театрально-зрелищных учреждений, организаций культурно-досугового типа;

- при посещении медицинских организаций;

- при посещении организаций социального обслуживания стационарного типа;

- при посещении детсадов лицами, не являющимися сотрудниками организаций;

- при посещении автовокзалов, железнодорожных вокзалов, аэропортов;

- зрителями при проведении физкультурных и спортивных мероприятий в закрытых спортивных сооружениях.



Сохраняется обязанность организаций и индивидуальных предпринимателей обеспечить организацию и проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий в соответствии с методическими рекомендациями Роспотребнадзора:



- не допускать на рабочее место работников с признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель, одышка и др.),

- проводить обязательную дезинфекцию контактных поверхностей (мебели, оргтехники и других) в течение рабочего дня с периодичностью каждые два часа,

- использовать в помещениях оборудование по обеззараживанию воздуха (по возможности),

- обеспечить регулярное (каждые два часа) проветривание рабочих помещений и другие мероприятия.



Также сохраняется рекомендации предоставлять работникам, проходящим вакцинацию против коронавируса два оплачиваемых выходных дня.



