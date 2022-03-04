Заболеваемость COVID-19 сохраняется на прежних позициях
Заболеваемость коронавирусом в Бурятии держится примерно на одном уровне. Накануне ковид подтвердили у 757 человек.
Для сравнения, позавчера было 759 заболевших, за день до этого – 756, до этого – 742. В предыдущие же дни суточный прирост был выше 800 заражённых.
За всё время пандемии в Бурятии зарегистрировано 126 510 случаев заболеваний COVID-19. Из них 45% (57 068) приходится на жителей Улан-Удэ.
Умерли за всё время 2874 больных коронавирусом.
Накануне скончались ещё девять человек. Известно, что восемь из них были старше 65 лет, один – младше этого возраста (в отличие от других регионов, в Бурятии уже давно не раскрывают возраст умерших).
Сейчас в стационарах получает лечение 881 пациент с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. За предыдущие сутки госпитализировано 55 пациентов.
На амбулаторном лечении и наблюдении находятся 6324 человек.
Накануне глава Бурятии Алексей Цыденов внёс поправки в указ, согласно которым эпоха коронавируса, можно сказать, ушла в прошлое. Остались лишь требования о дезинфекции и ношении масок в помещениях и на транспорте.
От коронавируса умерли ещё девять жителей Бурятии
Общество, Фото:
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