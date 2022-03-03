Глава Бурятии заявил о полном снятии ограничений по коронавирусу

Коронавирусная эпоха уходит в прошлое



3 марта глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил о внесении поправок в «анктиковидный» указ и отмене ограничительных мер.



- Друзья, подписал указ по ковиду. Можно говорить о ПОЛНОМ снятии ограничений! – сообщил Алексей Цыденов в своём телеграм-канале.



Из требований осталось только ношение масок в помещениях и на транспорте. На улице масочный режим соблюдать не нужно. Также сохраняются требования по дезинфекции помещений. «Это в общем-то важно и полезно и без ковида», - отметил глава.



Но при этом до 31 марта пока под запретом массовые мероприятия.





