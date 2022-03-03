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Глава Бурятии заявил о полном снятии ограничений по коронавирусу

Глава Бурятии заявил о полном снятии ограничений по коронавирусу
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Коронавирусная эпоха уходит в прошлое

3 марта глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил о внесении поправок в «анктиковидный» указ и отмене ограничительных мер.

- Друзья, подписал указ по ковиду. Можно говорить о ПОЛНОМ снятии ограничений! – сообщил Алексей Цыденов в своём телеграм-канале.

Из требований осталось только ношение масок в помещениях и на транспорте. На улице масочный режим соблюдать не нужно. Также сохраняются требования по дезинфекции помещений. «Это в общем-то важно и полезно и без ковида», - отметил глава.

Но при этом до 31 марта пока под запретом массовые мероприятия.


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