Коронавирусная эпоха уходит в прошлое
3 марта глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил о внесении поправок в «анктиковидный» указ и отмене ограничительных мер.
- Друзья, подписал указ по ковиду. Можно говорить о ПОЛНОМ снятии ограничений! – сообщил Алексей Цыденов в своём телеграм-канале.
Из требований осталось только ношение масок в помещениях и на транспорте. На улице масочный режим соблюдать не нужно. Также сохраняются требования по дезинфекции помещений. «Это в общем-то важно и полезно и без ковида», - отметил глава.
Но при этом до 31 марта пока под запретом массовые мероприятия.
Глава Бурятии заявил о полном снятии ограничений по коронавирусу
Власть, Фото:
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