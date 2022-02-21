От коронавируса скончались ещё девять жителей Бурятии

За сутки в больницы было госпитализировано 70 пациентов
Суточный прирост COVID-19 в Бурятии пока не падает ниже отметки «1000». За минувшие сутки, по данным управления Роспотребнадзора, в республике выявили 1005 заболевших ковидом. Это на 49 меньше, чем днём ранее.
Уже месяц заболеваемость в Бурятии держится на высоком уровне. Резкий рост начался 22 января – тогда выявили 353 заражённых (в тот день был побит рекорд ещё летней третьей волны коронавируса). 23 января стало 503 заболевших, 24 января – 527, 25 января – 631, 26 января – 829, 27 января – 1153, 28 января – 1407, 29 января – 1513, 30 января – 1579, 31 января – 1536, 1 февраля – 1603, 2 февраля – 1615, 3 февраля новый рекорд (который пока держится) – 1634, 4 февраля – 1627, 5 февраля – 1523, 6 февраля – 1632, с 7 февраля заболеваемость пошла на спад– 1601, 8 февраля – 1562, 9 февраля – 1551, 10 февраля – 1473, 11 февраля – 1452, 12 февраля – 1403, 13 февраля – 1293, 14 февраля –1185, 15 февраля, - 1067, 16 февраля – 1093, 17 февраля – 1108, 18 февраля – 1078, 19 февраля – 1054, ну а накануне, 20-го – 1005.
За всё время в Бурятии зафиксировано 117 342 случаев заболеваний COVID-19. Из них 46% (54 136) приходится на жителей Улан-Удэ. Некоторые жители переболели уже по несколько раз, но есть люди, которые ещё ни разу не подхватывали ковид.
Умерли за всё время 2782 больных коронавирусом.
Накануне скончались ещё девять пациентов. Из них восемь человек были старше 65 лет, один – младше (сколько точно им было лет, сейчас не сообщают). Отметим, позавчера умерли три человека, а за день до этого – 11.
На утро 21 февраля в стационарах лечатся 1633 пациента с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. За предыдущие сутки госпитализировано 70 пациентов (что меньше обычного).
В отделениях реанимации находятся 154 человека (на четыре меньше, чем днём ранее). Из них более 110 старше 65 лет. На ИВЛ – 57 больных.
Сейчас свободно 498 ковидных коек. Занятость коечного фонда составляет 76 %.
На амбулаторном лечении и наблюдении находятся 10 835 человек.
В Бурятии завершили первичную вакцинацию 465 557 человек (64 % от взрослого населения), повторную вакцинацию завершили 119 764 жителей.
Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе оперштаб решил снять ограничения по режиму работы общепита, позволив кафе и барам работать позже 23 часов. Также разрешили работать ночным клубам, банкетным залам и предприятия, предоставляющих услуги по обслуживанию банкетов, свадеб, юбилеев и пр.
Также на прошлой неделе в Баунтовском районе Бурятии в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и коронавирусом было принято решение приостановить проведение массовых мероприятий, концертов в очном формате.
От коронавируса скончались ещё девять жителей Бурятии
Общество, Фото:
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